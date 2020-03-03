Мужчину, стрелявшего в магазине, задержали
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин в станице Нововладимирской Тбилисского района Краснодарского края. Вчера, 2 марта, он зашел в местный торговый павильон с оружием, несколько раз выстрелил в потолок и потребовал у до смерти напуганного продавца вскрыть кассу.
- Женщина отдала ему всю выручку - 26 тысяч рублей, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Затем злоумышленник вышел на улицу, выстрели пару раз в проезжающий мимо автомобиль, и скрылся.
Разбойное нападение на магазин на Кубани.
Однако вскоре полицейским удалось его поймать. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель. Он привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
- Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", в которых мужчина является главным подозреваемым, прокомментировали в ведомстве.
Нападавший под стражей. Ему грозит до двух лет тюрьмы, если его вина будет доказана.
ИСТОЧНИК KP.RU