Мужчину, стрелявшего в магазине, задержали

3 Март 2020 2020-03-03T14:42:01+03:00

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин в станице Нововладимирской Тбилисского района Краснодарского края. Вчера, 2 марта, он зашел в местный торговый павильон с оружием, несколько раз выстрелил в потолок и потребовал у до смерти напуганного продавца вскрыть кассу.

- Женщина отдала ему всю выручку - 26 тысяч рублей, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Затем злоумышленник вышел на улицу, выстрели пару раз в проезжающий мимо автомобиль, и скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/764296" frameborder="0"></iframe> Разбойное нападение на магазин на Кубани.

Однако вскоре полицейским удалось его поймать. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель. Он привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

- Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", в которых мужчина является главным подозреваемым, прокомментировали в ведомстве.

Нападавший под стражей. Ему грозит до двух лет тюрьмы, если его вина будет доказана.

ИСТОЧНИК KP.RU