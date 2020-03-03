2020-03-03T15:02:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре на улице поймали грабителя

ЧП произошло в Юбилейном микрорайоне
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Возле одной из многоэтажек в благополучном районе Краснодара - Юбилейном - на 76-летнего пенсионера напали. Неизвестный молодой человек несколько раз ударил пожилого мужчину по лицу, а когда тот упал, вытащил у него 8 тысяч рублей.

- Пенсионер обратился в полицию, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУВД по Краснодару. - Оперативники выехали на место происшествие и начали поиск грабителя.

Выяснилось, что это 26-летний житель Кропоткина. Правоохранители поймали его на проспекте Чекистов в Краснодаре. Ранее он был судим за угон автомобиля, а сейчас признался, что именно он напал на пожилого человека.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж с применением насилия". Максимальное наказание за такое преступление - тюремное заключение до семи лет. Подозреваемый будет находиться под стражей до конца следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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