На Кубани офицер обещал помочь сослуживцу за 40 тысяч рублей

3 Март 2020 2020-03-03T15:55:43+03:00

Но забыл предупредить, что эти вопросы не в его компетенции

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Капитана одной из воинских частей в Краснодарском крае Валентина С. осудили за покушение на мошенничество. Дело в том, что военнослужащий пообещал помочь с переводом в другую часть своему коллеге. И даже назначил вознаграждения за свои усилия - 40 тысяч рублей. Правда, забыл предупредить, что решения о переводе принимает не он.

- Один из коллег по службе капитана воинской части решил перевестись в другую часть, чтобы быть ближе к своей семье, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе 385 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации. - В момент, когда мужчина передал деньги своему сослуживцу инициатора "сделки" и взяли оперативники.

Суд признал Валентина С. виновным и назначил наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU