2020-03-03T15:49:45+03:00
Общество

Школьники и волонтеры в Сочи начали высадку самшита

Горожане вместе с учеными стараются восстановить популяцию редкого растения
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Высвдка самшита в гимназии № 44 в Сочи. Фото МКУ "Агентство Инком"Высвдка самшита в гимназии № 44 в Сочи. Фото МКУ "Агентство Инком"
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75 саженцев самшита колхидского высажены 3 марта на территории сочинской гимназии №44 школьниками и волонтерами.

Высадка самшита – одна из «75-ти добрых дел к 75-летию Победы». В рамках этой городской акции школьники навещают ветеранов, организовывают концерты, ставят театральные постановки по мотивам фронтовых писем и книг о войне, поют военные песни, изучают историю Сочи как города-госпиталя.

- В течение этого года в рамках восстановления самшита в Сочи мы планируем высадить 20 тысяч саженцев на площади 2,2 гектара, в местах исторического произрастания растений. А в следующем году – ещё 30 тысяч, - рассказал "КП"-Кубань" директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.

Эти растения удалось воссоздать из посевного материала, собранного после того, как стало ясно, что самшиту в Сочи грозит полное уничтожение.

Причиной тому была бабочка-огнёвка, завезённая на курорт в 2013 году во время подготовки к ОИ. Для полного восстановления реликта в Сочи потребуется не менее 100 лет, отмечают учёные, растение растёт медленно – примерно по миллиметру в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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