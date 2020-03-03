2020-03-03T16:15:13+03:00
Общество

Военнослужащего попросили отблагодарить деньгами за заграничную командировку

Один из офицеров потребовал с него 30 тысяч рублей
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
За покушение на мошенничество офицера оштрафовалиЗа покушение на мошенничество офицера оштрафовалиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сочинский военно-гарнизонный суд приговорил офицера одной из воинских частей за покушение на мошенничество. Дело в том, что 8 августа прошлого года, офицер встречал на железнодорожной станции своего сослуживца из заграничной командировки. Он знал, что военный хорошо заработал во время нее.

- Он попросил расплатиться с ним за то, что сослуживец отправился в эту командировку. Якобы именно благодаря его рекомендациям, военнослужащего взяли в поездку, - гласят материалы уголовного дела.

Много офицер не требовал, всего 30 тысяч рублей. И даже согласился получить их частями. Его задержали, когда контрактник передал "благодетелю" первые 15 тысяч рублей.

- Вина подсудимого была доказана полностью. Решение командировать контрактников не входит в его компетенцию, - гласит итоговое решение суда.

В наказание ему назначили выплатить штраф в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Черных лесорубов" поймали полицейские в Туапсе
Подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы"
На Кубани бизнесмен объявил себя банкротом, имея на счетах больше 100 млн рублей
На Кубани появится центр поддержки предпринимателей, работающих на экспорт
Военнослужащего попросили отблагодарить деньгами за заграничную командировку
Школьники и волонтеры в Сочи начали высадку самшита
На Кубани офицер обещал помочь сослуживцу за 40 тысяч рублей
В Краснодаре на улице поймали грабителя
Мужчину, стрелявшего в магазине, задержали
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
Госдолг Кубани снизился на 10 млрд рублей
В храме Сочи задержан мужчина с ножом
На Кубани пенсионер зарезал подругу за то, что ревновала
Анна Минькова: «Если первичное звено не работает, тушить «пожар» на уровне краевых больниц поздно»
В Краснодаре ограничат движение у Музыкального театра
На Кубани объявили особый противопожарный режим
В Сочи авиация, катера и водолазы продолжают поиск пропавших подростков
Житель Сочи украл аккумуляторные батареи с эвакуатора
Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в краснодарской больнице
Застройщиков ЖСК "Лучистый" в Краснодаре посадили на 7 лет
В Сочи начали освобождать привокзальную площадь от пустующих павильонов
На Кубани приставы пошли по домам алиментщиков