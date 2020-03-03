Военнослужащего попросили отблагодарить деньгами за заграничную командировку

3 Март 2020 2020-03-03T16:15:13+03:00

Один из офицеров потребовал с него 30 тысяч рублей

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Сочинский военно-гарнизонный суд приговорил офицера одной из воинских частей за покушение на мошенничество. Дело в том, что 8 августа прошлого года, офицер встречал на железнодорожной станции своего сослуживца из заграничной командировки. Он знал, что военный хорошо заработал во время нее.

- Он попросил расплатиться с ним за то, что сослуживец отправился в эту командировку. Якобы именно благодаря его рекомендациям, военнослужащего взяли в поездку, - гласят материалы уголовного дела.

Много офицер не требовал, всего 30 тысяч рублей. И даже согласился получить их частями. Его задержали, когда контрактник передал "благодетелю" первые 15 тысяч рублей.

- Вина подсудимого была доказана полностью. Решение командировать контрактников не входит в его компетенцию, - гласит итоговое решение суда.

В наказание ему назначили выплатить штраф в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU