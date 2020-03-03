На Кубани появится центр поддержки предпринимателей, работающих на экспорт

3 Март 2020 2020-03-03T17:21:19+03:00

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В Краснодарском крае появится центр поддержки предпринимателей, стремящихся попасть со своей продукцией на зарубежные рынки. Он будет создан в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

- Региону необходимо увеличивать несырьевой экспорт, - цитирует слова главы региона Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края. - Его объем должен увеличиться к 2024 году с 4,7 млрд до 8,5 млрд долларов в год.

Ставка делается на крупнейших экспортеров - Абинский электрометаллургический завод и ЕвроХим и других.

- Но их единицы, - заметил Вениамин Кондратьев. - Между тем, у нас есть сельхозтехника, удобрения, продукция металлообработки, оборудование для нефтегазовой отрасли. Необходимо только скорректировать производство под рынок конкретной страны.

Замечено, что часто производители сталкиваются при этом с множеством проблем. Для того чтобы помочь с их решением, будет работать специализированный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU