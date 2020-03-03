На Кубани бизнесмен объявил себя банкротом, имея на счетах больше 100 млн рублей

3 Март 2020 2020-03-03T17:22:08+03:00

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На лже-банкротстве бизнесмена из Каневского района Краснодарского края поймали сотрудники прокуратуры. Дело в том, что предприниматель, занимавшийся торговлей продуктами, задолжал кредиторам крупную сумму денег. При это рассчитываться с ними он явно не планировал, потому что ранее подал иск в Арбитражный суд о списании долгов из-за несостоятельности.

Прокуратура Каневского района решила провести проверку реального положения дел предпринимателя. И обнаружила, что он поспешно переоформил целый автопарк и ряд объектов недвижимости на родственников. А затем объявил себя банкротом.

Кредиторы в это время выставили бизнесмену счета на 115 миллионов рублей.

- В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - И материалы его направлены в суд.

Напомним, в Краснодаре на семь лет посадили застройщиков ЖСК "Лучистый". Их признали виновными в мошенничестве на 97 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU