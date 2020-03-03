Подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы"

3 Март 2020 2020-03-03T17:25:23+03:00

Работы над памятным местом в Кавказском районе переоценили на 380 тысяч рублей

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В Кавказском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дело в том, что сотрудники прокуратуры заинтересовались, все ли работы при благоустройстве "Аллеи Славы" были выполнены подрядчиком по контракту. Выяснилось, что их часть так и осталась на бумаге.

- Благоустройство территории проходило в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" на деньги госбюджета и при местном софинансировании, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Было предусмотрено выполнение работ на 8 млн рублей.

Сумма так и невыполненных работ составила 380 тысяч рублей. Этих денег недосчитался бюджет Кавказского сельского поселения.

- Материалы проверки были направлены в отдел полиции по Кавказскому района. Возбуждено уголовное дело и ведется следствия, - пояснили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU