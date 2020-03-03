2020-03-03T17:25:23+03:00
Общество

Подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы"

Работы над памятным местом в Кавказском районе переоценили на 380 тысяч рублей
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ognikubani.ruФото: ognikubani.ru
Изменить размер текста:

В Кавказском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дело в том, что сотрудники прокуратуры заинтересовались, все ли работы при благоустройстве "Аллеи Славы" были выполнены подрядчиком по контракту. Выяснилось, что их часть так и осталась на бумаге.

- Благоустройство территории проходило в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" на деньги госбюджета и при местном софинансировании, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Было предусмотрено выполнение работ на 8 млн рублей.

Сумма так и невыполненных работ составила 380 тысяч рублей. Этих денег недосчитался бюджет Кавказского сельского поселения.

- Материалы проверки были направлены в отдел полиции по Кавказскому района. Возбуждено уголовное дело и ведется следствия, - пояснили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Черных лесорубов" поймали полицейские в Туапсе
Подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы"
На Кубани бизнесмен объявил себя банкротом, имея на счетах больше 100 млн рублей
На Кубани появится центр поддержки предпринимателей, работающих на экспорт
Военнослужащего попросили отблагодарить деньгами за заграничную командировку
Школьники и волонтеры в Сочи начали высадку самшита
На Кубани офицер обещал помочь сослуживцу за 40 тысяч рублей
В Краснодаре на улице поймали грабителя
Мужчину, стрелявшего в магазине, задержали
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота»
Госдолг Кубани снизился на 10 млрд рублей
В храме Сочи задержан мужчина с ножом
На Кубани пенсионер зарезал подругу за то, что ревновала
Анна Минькова: «Если первичное звено не работает, тушить «пожар» на уровне краевых больниц поздно»
В Краснодаре ограничат движение у Музыкального театра
На Кубани объявили особый противопожарный режим
В Сочи авиация, катера и водолазы продолжают поиск пропавших подростков
Житель Сочи украл аккумуляторные батареи с эвакуатора
Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в краснодарской больнице
Застройщиков ЖСК "Лучистый" в Краснодаре посадили на 7 лет
В Сочи начали освобождать привокзальную площадь от пустующих павильонов
На Кубани приставы пошли по домам алиментщиков