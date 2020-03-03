"Черных лесорубов" поймали полицейские в Туапсе

3 Март 2020 2020-03-03T18:03:18+03:00

Организатора незаконного бизнеса грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Краснодарскому краю

Ущерб природе нанесен более, чем на 1 миллион рублей

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Правоохранители Туапсинского района получили оперативную информацию о том, что в местных лесах орудуют "черные дровосеки".

- Сведения подтвердились, когда 40-летний местный житель, организовавший рубку леса, попался с поличным, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На месте, в районе хутора Островская Щель, правоохранители нашли 12 поваленных деревьев, в том числе ценных грабов. Общая стоимость срубленных лиственных пород составила более 1 миллиона рублей.

40-летний местный житель был задержан. В отношении него следователи полиции возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка деревьев". Если вина туапсинца будет доказана, ему грозит до семи лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый в преступлении находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU