2020-03-03T18:26:42+03:00
Общество

В газетных киосках Кубани разрешили продавать кофе

В перечень товаров добавили также чай, сахар и шоколад
Ева МУР@kp_kuban
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Газетные киоски хотят сделать рентабельными. Фото: pixabay.ruГазетные киоски хотят сделать рентабельными. Фото: pixabay.ru
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Департамент потребительской сферы Краснодарского края скорректировал перечень товаров, разрешенных для продажи в газетных киосках Кубани. Теперь, кроме журналов книг, брошюр и канцелярских принадлежностей, вместе с любимой прессой можно будет приобрести кофе, чай, сахар и даже шоколад. Более того, владельцам киосков с печатной продукцией можно развиваться, выдавая интернет-покупки, оказывать информационные услуги, распространять транспортные карты и так далее.

- Газетные киоски балансируют на грани рентабельности. Этого допустить нельзя. Было принято решение увеличить перечень сопутствующих товаров, - отметил глава ведомства Роман Куринный.

Сейчас в регионе зарегистрировано более 430 объектов по продаже печатной продукции. В департаменте считают, что от успешности этого бизнеса зависит стабильность распространения информации для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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