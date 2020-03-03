2020-03-03T19:24:51+03:00
Общество

В Геленджике построят «Сквер искусств»

Эскиз лучшего фонтана представят жители
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Геленджике создадут «Сквер искусств». Его разместят у здания бывшего Южного курортного зала. В центре сквера установят фонтан «Балерины».

- Фонтан построят по эскизу жителей. Рисунки можно присылать до 1 мая 2020 года в управление архитектуры и градостроительства администрации Геленджика. Победитель конкурса будет определен в середине мая 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

На месте, где планируется разбить новый сквер, раньше располагался ресторан. Не так давно этот район города освободили от забора, ненужных объектов и сейчас разрабатывается схема его благоустройства, в которую войдет и фонтан.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы". Работы над памятным местом в Кавказском районе переоценили на 380 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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