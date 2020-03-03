В Геленджике построят «Сквер искусств»
В Геленджике создадут «Сквер искусств». Его разместят у здания бывшего Южного курортного зала. В центре сквера установят фонтан «Балерины».
- Фонтан построят по эскизу жителей. Рисунки можно присылать до 1 мая 2020 года в управление архитектуры и градостроительства администрации Геленджика. Победитель конкурса будет определен в середине мая 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
На месте, где планируется разбить новый сквер, раньше располагался ресторан. Не так давно этот район города освободили от забора, ненужных объектов и сейчас разрабатывается схема его благоустройства, в которую войдет и фонтан.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы". Работы над памятным местом в Кавказском районе переоценили на 380 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU