В Геленджике построят «Сквер искусств»

3 Март 2020 2020-03-03T19:24:51+03:00

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В Геленджике создадут «Сквер искусств». Его разместят у здания бывшего Южного курортного зала. В центре сквера установят фонтан «Балерины».

- Фонтан построят по эскизу жителей. Рисунки можно присылать до 1 мая 2020 года в управление архитектуры и градостроительства администрации Геленджика. Победитель конкурса будет определен в середине мая 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

На месте, где планируется разбить новый сквер, раньше располагался ресторан. Не так давно этот район города освободили от забора, ненужных объектов и сейчас разрабатывается схема его благоустройства, в которую войдет и фонтан.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы". Работы над памятным местом в Кавказском районе переоценили на 380 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU