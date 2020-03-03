2020-03-03T20:32:32+03:00
Общество

В Краснодаре построят дополнительный корпус к музыкальному колледжу

Благодаря расширению колледжа число студентов увеличится вдвое
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Сейчас Музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова располагается в нескольких зданиях, одному из которых больше 100 лет. Студенты учатся в стесненных условиях, которые не отвечают современным требованиям.

- В ближайшее время специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации. Планируется, что площадь нового корпуса будет составлять 5 тысяч квадратных метров. Сейчас в колледже обучаются около 400 человек. Благодаря расширению колледжа число студентов увеличится вдвое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году более чем в двa рaзa увеличится финaнсировaние нaцпроектa «Культурa» – с 75 до 164 млн рублей. Почти 114 млн рублей нaпрaвят нa зaкупку инструментов для детских музыкaльных школ и колледжей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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