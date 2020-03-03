Кубань закупит дополнительную технику для борьбы природными пожарами

3 Март 2020 2020-03-03T23:44:49+03:00

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Власти отмечают, с марта Кубань вступает в пожароопасный период. Чрезвычайные службы уже фиксируют случаи загорания сухой травы. Например, в Приморско-Ахтарском районе введен режим локальной ЧС.

Бороться с природными пожарами в регионе будут с помощью беспилотной авиации. В министерстве природных ресурсов края есть семь беспилотных аппаратов, в этом году власти закупят еще пять. А в кубанском МЧС появится комплекс, с помощью которого спасатели смогут среагировать сразу после возникновения пожара.

- В этом году будет приобретено более 20 единиц техники и оборудования. Также государственных лесных инспекторов обеспечат 33 новыми патрульными машинами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в Геленджикском лесничестве создается новая лесопожарная станция. Ее тоже оснастят новым оборудованием. Станцию укомплектуют новой спецтехникой и инвентарем.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что "черных лесорубов" поймали полицейские в Туапсе. Ущерб природе нанесен более, чем на 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU