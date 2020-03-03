2020-03-03T22:14:49+03:00
Происшествия

На Кубани задержанный скончался в спецприемнике

Медики не смогли спасти мужчину
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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По данному факту проводится проверкаПо данному факту проводится проверка
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Трагедия произошла в одной из станиц Северского района. Полицейские задержали в общественном месте пьяного мужчину и выписали административный протокол. Местный житель, в прямом смысле, не стоял на ногах. Правоохранители отвели его на медосвидетельствование и после разрешения медиков доставили в спецприемник. Там он должен был дождаться судебного решения. Но утром мужчине стало плохо – он умер прямо в местном отделении полиции.

- Рано утром задержанный почувствовал себя плохо. Сотрудники дежурной смены вызвали скорую и оказали доврачебную помощь. Фельдшеры провели реанимационные мероприятия, но тщетно. Мужчина скончался, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Также «Комсомолке» удалось выяснить, что труп направили на судебно-медицинскую экспертизу. А в отделении полиции проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства, повлекшие смерть задержанного. Не исключено, что данным событием заинтересуются в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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