2020-03-03T22:26:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре в соборе Александра Невского произошел пожар

Там загорелись вещи
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: t.me/krd_tipich_ruФото: t.me/krd_tipich_ru
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ЧП случилось вечером 3 марта. На цокольном этаже собора Александра Невского вспыхнул пожар. Очевидцы вызвали на место спасателей, и до их приезда пытались погасить огонь своими силами.

- Сообщение о пожаре на улице Постовой поступило в 21:08. В 21:28 возгорание было ликвидировано. Огонь охватил 5 квадратных метров помещения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому края.

Также в ведомстве добавили, что в соборе загорелись вещи. Точные причины возгорания уточняются. Эвакуация не проводилась, при пожаре никто не пострадал.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани объявили особый противопожарный режим. В трех районах Краснодарского края полыхает сухая трава. Участились случаи пала сухой травы, камыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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