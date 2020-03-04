В Анапе горели 500 квадратных метров камыша

4 Март 2020 2020-03-04T07:29:05+03:00

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ЧП случилось накануне вечером в Анапе. Местные жители заметили крупный пожар в районе в Витязевского лимана. Очевидцы набрали номер спасателей и сообщили о возгорании.

Когда на место прибыли пожарные, то оказалось, что загорелся камыш. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

- В тушении были задействованы две единицы техники и 10 спасателей, - уточнили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спустя час пожар полностью потушили. Пострадавших в происшествии нет, однако причины возгорания пока не ясны.

Напомним, на Кубани объявили особый противопожарный режим. Несмотря на то, что только начало марта, в трех районах Краснодарского края полыхает сухая трава.

Спасатели напоминают, что сжигать порубочные остатки можно, но только при условии соблюдения всех противопожарных мер и строгого контроля. В противном случае нарушителям грозит штраф.

Пожар в Витязевском лимане. Видео: instagram.com/kohanova.t.s.

ИСТОЧНИК KP.RU