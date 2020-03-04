2020-03-04T09:52:16+03:00
Общество

Джазовый фестиваль Игоря Бутмана пройдет в Сочи с 6 по 8 марта

Концерты будут проходить каждый день в 19:00
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Игорь Бутман.Игорь Бутман.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В городе-курорте пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана. Масштабное музыкальное событие продлится с 6 по 8 марта. В эти дни знаменитые артисты выйдут на сцену парка науки и искусства «Сириус».

- Игорь Бутман не ограничивает себя рамками джазового мэйнстрима и любит создать кроссовер-проекты, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы. - В этом году со сцены прозвучат мировые хиты джаза, инди, соула и фанка.

6 марта зрители смогут услышать австралийскую певицу Фантини. Выступление Московского джазового оркестра и самого маэстро Игоря Бутмана запланировано на 7 марта. Заверщающий концерт фестиваля, который состоится 8 марта, представит американская джаз-дива Чайна Мозес.

Концерты будут проходить каждый день в 19:00. Стоимость билетов от 400 до 2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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