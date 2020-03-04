2020-03-04T09:01:16+03:00
Общество

В массовой аварии в Сочи пострадала 7-летняя девочка

Она ехала на пассажирском сидении одной из иномарок [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ОГИБДД УВД по СочиФото: ОГИБДД УВД по Сочи
Изменить размер текста:

ДТП случилось в Сочи. На улице Кубанской в районе дома 12 Б столкнулись сразу три иномарки.

По данным автоинспекторов, водитель за рулем BMW выезжал с прилегающей территории, однако не уступил дорогу Audi. Через секунду машины столкнулись - удар был такой силы «немец» откинуло в сторону, где авто врезалось в Renault.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

- В результате аварии пострадала 7-летняя пассажирка Audi, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи. - Однако стоит отметить, что девочка в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности с использованием специального удерживающего устройства. Это позволило избежать серьезных травм.

Сейчас автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии. Выясняются причины ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в храме Сочи задержан мужчина с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница пострадала в ДТП в Армавире
Горит 500 квадратов: В Сочи тушат крупный пожар на рынке
Роспотребнадзор Кубани: с начала года обследовано более 190 тысяч пассажиров на коронавирус
В массовой аварии в Сочи пострадала 7-летняя девочка
В Анапе горели 500 квадратных метров камыша
Кубань закупит дополнительную технику для борьбы природными пожарами
В Краснодаре в соборе Александра Невского произошел пожар
На Кубани задержанный скончался в спецприемнике
В Армавире нашли тело женщины со шрамом на животе
В Краснодаре построят дополнительный корпус к музыкальному колледжу
В Геленджике построят «Сквер искусств»
В газетных киосках Кубани разрешили продавать кофе
"Черных лесорубов" поймали полицейские в Туапсе
Подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы"