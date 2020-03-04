В массовой аварии в Сочи пострадала 7-летняя девочка

4 Март 2020 2020-03-04T09:01:16+03:00

Она ехала на пассажирском сидении одной из иномарок [фото]

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ДТП случилось в Сочи. На улице Кубанской в районе дома 12 Б столкнулись сразу три иномарки.

По данным автоинспекторов, водитель за рулем BMW выезжал с прилегающей территории, однако не уступил дорогу Audi. Через секунду машины столкнулись - удар был такой силы «немец» откинуло в сторону, где авто врезалось в Renault.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

- В результате аварии пострадала 7-летняя пассажирка Audi, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи. - Однако стоит отметить, что девочка в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности с использованием специального удерживающего устройства. Это позволило избежать серьезных травм.

Сейчас автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии. Выясняются причины ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в храме Сочи задержан мужчина с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU