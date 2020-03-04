В массовой аварии в Сочи пострадала 7-летняя девочка
ДТП случилось в Сочи. На улице Кубанской в районе дома 12 Б столкнулись сразу три иномарки.
По данным автоинспекторов, водитель за рулем BMW выезжал с прилегающей территории, однако не уступил дорогу Audi. Через секунду машины столкнулись - удар был такой силы «немец» откинуло в сторону, где авто врезалось в Renault.
Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
- В результате аварии пострадала 7-летняя пассажирка Audi, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи. - Однако стоит отметить, что девочка в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности с использованием специального удерживающего устройства. Это позволило избежать серьезных травм.
Сейчас автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии. Выясняются причины ДТП.
Напомним, ранее сообщалось, что в храме Сочи задержан мужчина с ножом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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