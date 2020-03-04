Роспотребнадзор Кубани: с начала года обследовано более 190 тысяч пассажиров на коронавирус

4 Март 2020 2020-03-04T08:28:47+03:00

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Коронавирус продолжает распространяться на планете. В Краснодарском крае, по данным краевого Роспотребнадзора, обстановка спокойная - новых заболевших в регионе не зарегистрировано.

- Но мы продолжаем проведение комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий по поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия в крае, - сообщили в ведомстве.

Санитарно-карантинный контроль проводится в 14 пунктах пропуска через государственную границу России в Краснодарском крае. Проверку проходят пассажиры и члены экипажей, причем как на международных, так и внутренних направлениях.

- С января 2020 года досмотрено 2915 машин, 190935 пассажиров и членов экипажей и 482 партии груза, - уточнили «КП» - Кубань» в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Туапсе не пустили в порт танкер из-за моряка, снятого с судна, и, предположительно, зараженного коронавирусом. Однако в Роспотребнадзоре опровергли эту информацию.

Напомним, ранее ученые назвали категорию людей с низким риском заражения коронавирусом. Оказалось, что дети и подростки от 0 до 19 лет болеют реже всего - из общего числа инфицированных только 1 процент пациентов этой возрастной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU