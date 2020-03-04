2020-03-04T08:51:43+03:00
Общество

Горит 500 квадратов: В Сочи тушат крупный пожар на рынке

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото очевидца с места пожара.Фото очевидца с места пожара.
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Возгорание произошло рано утром в среду, 4 марта, в Адлере. На улице Демократической загорелся рынок.

- В 07:55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России.

Сейчас на месте пожара работают огнеборцы. Поданы пожарные стволы, звенья газодымозащитников. Предварительная площадь - 500 квадратных метров.

Пожар в Сочи на улице Демократической.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На данный момент о пострадавших не сообщается.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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