Горит 500 квадратов: В Сочи тушат крупный пожар на рынке
Возгорание произошло рано утром в среду, 4 марта, в Адлере. На улице Демократической загорелся рынок.
- В 07:55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России.
Сейчас на месте пожара работают огнеборцы. Поданы пожарные стволы, звенья газодымозащитников. Предварительная площадь - 500 квадратных метров.
Пожар в Сочи на улице Демократической.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На данный момент о пострадавших не сообщается.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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