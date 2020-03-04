Школьница пострадала в ДТП в Армавире

4 Март 2020 2020-03-04T09:01:55+03:00

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Авария произошла в Армавире на пересечении улиц Кропоткина и Урицкого.

По предварительным данным, водитель за рулем Audi Q5 ехал по улице Урицкого, но не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора. Проехав на красный свет, мужчина столкнулся с Lada Granta.

Фото: instagram.com/ogibdd_armavir_

- В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД по Армавиру. - Девушку с переломом ключицы и таза госпитализировали в больницу.

Сейчас школьница находится под наблюдением медиков. Известно также, что у водителя Audi диагностировали ушибы грудной клетки и правой теменной области головы.

- Обстоятельства аварии уточняются, - добавили в ОГИБДД по Армавиру.

Ранее сообщалось, что в массовой аварии в Сочи пострадала 7-летняя девочка. Она ехала на пассажирском сидении одной из иномарок, но, к счастью, была пристегнута.

ИСТОЧНИК KP.RU