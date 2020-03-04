4 Март 2020 2020-03-04T09:30:51+03:00

О пострадавших не сообщается [видео]

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В Сочи локализовали крупный пожар на рынке около железнодорожного вокзала. Напомним, возгорание произошло рано утром в среду, 4 марта. Черные клубы дыма заметили очевидцы, которые и вызвали пожарных.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горят торговые павильоны. Огонь охватил 500 квадратов.

- Всего в ликвидации пожара задействовано от РСЧС 45 человек и 13 единиц техники из них от МЧС России 31 человек и 9 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 08:52 пожар был локализован, в 09:21- ликвидация открытого горения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины пожара уточняются. Напомним, на Кубани объявили особый противопожарный режим. Несмотря на то, что только начало марта, в трех районах Краснодарского края полыхает сухая трава.

Пожар в Сочи на улице Демократической.

ИСТОЧНИК KP.RU