2020-03-04T09:54:39+03:00
Общество

На Кубани установят освещение на более чем 70 км дорог

Работы запланированы на этот год
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В 2020 году в Краснодарском крае освещение установят на более чем 70 км дорог в 30 населенных пунктах. Из них 50 км оборудуют за счет реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также для безопасного движения в городах на опасных участках установят светофоры.

- В Новороссийске светофор появится на пересечении улиц Мира и Портовой. Второй светофор установят на перекрестке улиц Кирова и Васенко. На этих перекрестках большой поток большерузов, опасный для пешеходов, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Установить светофоры в городе-герое планируют до 1 августа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кубань закупит дополнительную технику для борьбы природными пожарами. Увеличится количество беспилотников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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