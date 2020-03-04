Работникам теплиц в Красноармейском районе не платили зарплату
В прокуратуру Красноармейского района поступила коллективная жалоба. Четыре сотрудника тепличного комплекса «Кубанские Томаты» сообщили, что им больше двух месяцев выплачивают зарплату частично.
Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства.
- Выявлены множественные нарушения. В том числе установлено, что четырем работникам не полностью выплачивалась заработная плата свыше двух месяцев, задолженность составила более 180 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данному факту следственный комитет в отношении директора предприятия возбудил уголовное дело. А руководитель и юридическое лицо привлечены к административной ответственности. Они оштрафованы на 42 тысячи рублей.
В настоящее время задолженность по заработной плате работодателем погашена. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU