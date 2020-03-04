В Апшеронском районе в ДТП пострадали пять человек

4 Март 2020 2020-03-04T10:18:58+03:00

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ДТП случилось 3 марта в 21:20. По предварительным данным, 24-летний водитель на машине «ВАЗ 21124» на высокой скорости не справился с управлением на закругленном участке дороге. Машину выбросило в кювет.

- На место аварии приехали полицейские и скорая помощь. Травмы получили пять человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе ПБДД и ВСМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавших медики осмотрели на месте. Водитель и четыре пассажира серьезных травм не получили, поэтому им назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции Кубани призывают водителей быть внимательными при проезде населенных пунктов, не превышать скорость и быть готовыми к появлению на проезжей части пешеходов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что школьница пострадала в ДТП в Армавире. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU