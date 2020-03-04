Площадь пожара на рынке Сочи увеличилась до 800 квадратов

4 Март 2020 2020-03-04T10:18:59+03:00

Горение ликвидируют 45 человек и 13 единиц техники

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В Адлере продолжается тушение рынка на улице Демократической. По уточненным данным площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

- Всего в ликвидации пожара задействовано от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - 45 человек и 13 единиц техники. Из них от МЧС России – 31 человек и 9 единиц техники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнил, что в 9:21 открытое горение было ликвидировано.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, пострадавших нет. Сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 07:55.

ИСТОЧНИК KP.RU