Площадь пожара на рынке Сочи увеличилась до 800 квадратов
В Адлере продолжается тушение рынка на улице Демократической. По уточненным данным площадь пожара достигла 800 квадратных метров.
- Всего в ликвидации пожара задействовано от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - 45 человек и 13 единиц техники. Из них от МЧС России – 31 человек и 9 единиц техники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Представитель пресс-службы уточнил, что в 9:21 открытое горение было ликвидировано.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, пострадавших нет. Сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 07:55.
ИСТОЧНИК KP.RU