2020-03-04T10:36:03+03:00
Спорт

В Краснодаре завершается фестиваль ГТО среди семейных команд

Сдать нормативы можно ещё в течение 10 дней
Галина КОПЫЛОВА
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Фото городского управления по физической культуре и спортуФото городского управления по физической культуре и спорту
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Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд завершится в Краснодаре 14 марта. Мероприятие пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Знаменский».

- Предварительные заявки необходимо отправить по электронной почте gto_krd@bk.ru до 11 марта. Регистрация участников начнется с 10.00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городского управления по физической культуре и спорту.

В фестивале могут поучаствовать семейные команды из четырех человек. В соревнованиях каждому члену семьи нужно будет выполнить пять нормативов. Подробную информацию можно посмотреть на сайте гтокраснодар.рф.

На торжественном открытии мероприятия наградят участников, ранее успешно выполнивших нормативы ГТО на золотой знак отличия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что фестиваль ГТО для семейных команд стартовал в городе 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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