В Краснодаре в музее Коваленко 8 марта пройдет бесплатная экскурсия

4 Март 2020 2020-03-04T10:50:58+03:00

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Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко приготовил подарки к Международному женскому дню. 8 марта с 12 до 14 часов на Красной, 13 пройдет бесплатный мастер-класс "Весна идет, весне дорогу".

- На мастер-классе специалисты покажут, как сделать птичку из ткани. Все желающие смогут попробовать сделать поделку своими руками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Еще одним приятным бонусом будет бесплатная экскурсия по постоянной экспозиции музея "Русское искусство XVI– начала XX вв". Она начнется в 15 часов и пройдет для всех, кто приобретет билет на выставку.

Также в музее рассказали, что в здании на Красной, 15 весь день можно будет насладиться женскими образами из фондовых произведений в мультимедийной презентации "Я бываю такая разная…"

Ранее "Комсомолка" сообщала, что джазовый фестиваль Игоря Бутмана пройдет в Сочи с 6 по 8 марта. Концерты будут проходить каждый день в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU