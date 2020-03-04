В Сочи судебные приставы закрыли кондитерский цех

4 Март 2020 2020-03-04T11:20:26+03:00

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В Хостинском районе Сочи судебные приставы опечатали цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. В соответствии с решением суда работа предприятия приостановлена на 45 суток.

- Причиной стало нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Индивидуальный предприниматель, который владеет цехом, привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

ИСТОЧНИК KP.RU