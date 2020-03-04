4 Март 2020 2020-03-04T11:23:00+03:00

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День открытых дверей в Государственном юридическом бюро Краснодарского края пройдет 6 марта. В преддверии Международного женского дня краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь.

- Квалифицированные специалисты дадут жителям города консультации правового характера. Приходя на прием, при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Юридическая помощь будет предоставляться бесплатно с с 9:00 до 17:00 по адресу улица Октябрьская, 68, 3 этаж.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко приготовил подарки к Международному женскому дню. 8 марта пройдет бесплатная экскурсия. Свободный вход и на мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU