За последние 10 лет в Сочи выдано разрешений на строительство 4,5 миллионов квадратных метров жилья

4 Март 2020 2020-03-04T11:38:31+03:00

С сентября 2019 года выдача разрешений пока не производилась

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В сочинском представительстве "КП"- Кубань" 4 марта состоялась пресс-конференция, посвященная новым правилам застройки и землепользования на курорте. В ходе общения с журналистами глава департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи Сергей Оганезов отметил, что новые правила продиктованы самой жизнью.

- По нашим оценкам , за последние 10 лет муниципалитетом выдано разрешений на строительство около 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Причем, зачастую рядом с построенными объектами отсутствует современная социальная инфраструктура, школы, детсады,- подчеркнул Оганезов.

По словам главы департамента, изменения в законодательстве теперь позволяют местным органам власти подходить к согласованию жилищных строительных проектов куда более принципиально. Теперь в зоне, предназначенной для малоэтажной жилой застройки, полностью исключены виды «Многоквартирный жилой дом» и «Жилой комплекс». Также по новым правилам, рядом с возводимым ЖК должна быть предусмотрена вся необходимая инфраструктура.

При этом Сергей Оганезов отметил, что с сентября 2019 года, с момента прихода в Сочи новой управленческой команды во главе с мэром Алексеем Копайгородским, муниципалитет пока не выдал ни одного нового разрешения на строительство ЖК.

- Заявки в администрацию подавались, однако они были отклонены из-за несоблюдения в предлагаемых проектах современных требований по инфраструктуре, - подчеркнул Сергей Оганезов.

ИСТОЧНИК KP.RU