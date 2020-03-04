2020-03-04T11:38:31+03:00
Общество

За последние 10 лет в Сочи выдано разрешений на строительство 4,5 миллионов квадратных метров жилья

С сентября 2019 года выдача разрешений пока не производилась
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Сергей ОганезовСергей ОганезовФото: Юлия БАРАНОВА
Изменить размер текста:

В сочинском представительстве "КП"- Кубань" 4 марта состоялась пресс-конференция, посвященная новым правилам застройки и землепользования на курорте. В ходе общения с журналистами глава департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сочи Сергей Оганезов отметил, что новые правила продиктованы самой жизнью.

- По нашим оценкам , за последние 10 лет муниципалитетом выдано разрешений на строительство около 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Причем, зачастую рядом с построенными объектами отсутствует современная социальная инфраструктура, школы, детсады,- подчеркнул Оганезов.

По словам главы департамента, изменения в законодательстве теперь позволяют местным органам власти подходить к согласованию жилищных строительных проектов куда более принципиально. Теперь в зоне, предназначенной для малоэтажной жилой застройки, полностью исключены виды «Многоквартирный жилой дом» и «Жилой комплекс». Также по новым правилам, рядом с возводимым ЖК должна быть предусмотрена вся необходимая инфраструктура.

При этом Сергей Оганезов отметил, что с сентября 2019 года, с момента прихода в Сочи новой управленческой команды во главе с мэром Алексеем Копайгородским, муниципалитет пока не выдал ни одного нового разрешения на строительство ЖК.

- Заявки в администрацию подавались, однако они были отклонены из-за несоблюдения в предлагаемых проектах современных требований по инфраструктуре, - подчеркнул Сергей Оганезов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи пожар на рынке полностью локализован
За последние 10 лет в Сочи выдано разрешений на строительство 4,5 миллионов квадратных метров жилья
Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
В Сочи судебные приставы закрыли кондитерский цех
В Краснодаре в музее Коваленко 8 марта пройдет бесплатная экскурсия
В Краснодаре завершается фестиваль ГТО среди семейных команд
Площадь пожара на рынке Сочи увеличилась до 800 квадратов
В Апшеронском районе в ДТП пострадали пять человек
Работникам теплиц в Красноармейском районе не платили зарплату
На Кубани установят освещение на более чем 70 км дорог
Джазовый фестиваль Игоря Бутмана пройдет в Сочи с 6 по 8 марта
В Сочи локализовали крупный пожар на рынке
Школьница пострадала в ДТП в Армавире
Горит 500 квадратов: В Сочи тушат крупный пожар на рынке
Роспотребнадзор Кубани: с начала года обследовано более 190 тысяч пассажиров на коронавирус
В массовой аварии в Сочи пострадала 7-летняя девочка
В Анапе горели 500 квадратных метров камыша
Кубань закупит дополнительную технику для борьбы природными пожарами
В Краснодаре в соборе Александра Невского произошел пожар
На Кубани задержанный скончался в спецприемнике
В Армавире нашли тело женщины со шрамом на животе
В Краснодаре построят дополнительный корпус к музыкальному колледжу
В Геленджике построят «Сквер искусств»
В газетных киосках Кубани разрешили продавать кофе
"Черных лесорубов" поймали полицейские в Туапсе
Подрядчика поймали на махинациях во время благоустройства "Аллеи Славы"