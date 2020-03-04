В Сочи пожар на рынке полностью локализован

4 Март 2020 2020-03-04T13:22:56+03:00

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В Адлере ликвидирован пожар в торговом комплексе «Кипарис» на улице Демократической. На 11:00 открытое горение полностью ликвидировано, место пожара продолжают поливать водой.

- Пожар произошёл в нерабочее время. Никто не пострадал. Сам торговый объект не граничит с жилым фондом, в связи с чем отсутствует угроза жизни и здоровья для горожан, - цитирует заместителя главы администрации Адлерского района Михаила Мезенцева пресс-служба мэрии Сочи.

По его словам, земля под торговым комплексом была передана в пользование коммерсанту под торговые объекты. На ярмарке продавалась бытовая химия, лакокрасочные материалы и строительные инструменты.

Сообщение о пожаре диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 07:55. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара достигла 800 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU