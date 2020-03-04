В Лабинске у банковских должников арестовали автомобили

4 Март 2020 2020-03-04T11:59:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабинске судебные приставы вышли в рейд по адресам кредитных должников. Для двух граждан их визит окончился арестом автомобилей.

- Два местных жителя задолжали перед банками свыше миллиона рублей. По каким причинам они не выплачивают кредиты, неизвестно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Сейчас автомобили должников арестованы и помещены на специальную стоянку. Если владельцы не найдут средства для погашения задолженностей, то авто будут изъяты и переданы на реализацию. Средства от продажи поступят на счета организаций-взыскателей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что водителей Краснодара будут штрафовать за неоплаченную парковку. Это коснется только тех мест, где за стоянку авто необходимо заплатить. Машины будут фиксировать фотоловушки.

ИСТОЧНИК KP.RU