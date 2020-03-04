2020-03-04T11:59:42+03:00
Общество

В Лабинске у банковских должников арестовали автомобили

Приставы в районе проводят рейд
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: r23.fssprus.ruФото: r23.fssprus.ru
Изменить размер текста:

В Лабинске судебные приставы вышли в рейд по адресам кредитных должников. Для двух граждан их визит окончился арестом автомобилей.

- Два местных жителя задолжали перед банками свыше миллиона рублей. По каким причинам они не выплачивают кредиты, неизвестно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Сейчас автомобили должников арестованы и помещены на специальную стоянку. Если владельцы не найдут средства для погашения задолженностей, то авто будут изъяты и переданы на реализацию. Средства от продажи поступят на счета организаций-взыскателей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что водителей Краснодара будут штрафовать за неоплаченную парковку. Это коснется только тех мест, где за стоянку авто необходимо заплатить. Машины будут фиксировать фотоловушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи звезды кино прыгнули с самой высокой в России банджи-площадки
Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартует программа «Профильные техноотряды: проектирование будущего»
На Кубани проводится проверка по факту гибели мужчины под поездом
В Сочи зимний сезон продлится до середины апреля
Трое кубанцев вышли в финал конкурса «Лидеры России 2020»
Охранник супермаркета в Сочи отправил посетителя в нокаут
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Житель Сочи избил мать и выбросил ее с четвертого этажа
Сборная России по регби 7 марта проведет матч чемпионата Европы против Румынии на стадионе «Кубань»
В Краснодаре в районе ТРЦ «Галерея» перенесут остановку
В Сочи накрыли подпольную типографию по изготовлению фальшивых удостоверений силовиков
В Анапе завершили расследование уголовного дела об избиении работницы тира
Анна Минькова: Мы хотим, чтобы люди максимально использовали полагающиеся им льготы
В «Сочи Парке» Змей Горыныч снова ждет гостей
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
Аптека в Сочи торговала лекарствами без лицензии почти целый год
В Лабинске у банковских должников арестовали автомобили
В Сочи пожар на рынке полностью локализован
За последние 10 лет в Сочи выдано разрешений на строительство 4,5 миллионов квадратных метров жилья
Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
В Сочи судебные приставы закрыли кондитерский цех
В Краснодаре в музее Коваленко 8 марта пройдет бесплатная экскурсия
В Краснодаре завершается фестиваль ГТО среди семейных команд