В Лабинске у банковских должников арестовали автомобили
В Лабинске судебные приставы вышли в рейд по адресам кредитных должников. Для двух граждан их визит окончился арестом автомобилей.
- Два местных жителя задолжали перед банками свыше миллиона рублей. По каким причинам они не выплачивают кредиты, неизвестно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Сейчас автомобили должников арестованы и помещены на специальную стоянку. Если владельцы не найдут средства для погашения задолженностей, то авто будут изъяты и переданы на реализацию. Средства от продажи поступят на счета организаций-взыскателей.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что водителей Краснодара будут штрафовать за неоплаченную парковку. Это коснется только тех мест, где за стоянку авто необходимо заплатить. Машины будут фиксировать фотоловушки.
ИСТОЧНИК KP.RU