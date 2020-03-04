2020-03-04T11:59:12+03:00
Общество

Аптека в Сочи торговала лекарствами без лицензии почти целый год

Деятельность мнимых фармацевтов пресечена полицией
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В Адлере на улице Ленина, полицейские, в ходе проверки деятельности одной из аптек обнаружили удивительную деталь-аптека торговала лекарствами без обязательной лицензии на осуществление фармацевтической деятельности на протяжении почти целого года, а точнее- 10 месяцев.

Правоохранители также установили, что за это время аптека успела продать лекарств более чем на 83 миллиона рублей.

29-летний гендиректор аптеки задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- В качестве меры процессуального воздействия избрано обязательство о явке к следователю по требованию , - сообщил "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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