Аптека в Сочи торговала лекарствами без лицензии почти целый год
В Адлере на улице Ленина, полицейские, в ходе проверки деятельности одной из аптек обнаружили удивительную деталь-аптека торговала лекарствами без обязательной лицензии на осуществление фармацевтической деятельности на протяжении почти целого года, а точнее- 10 месяцев.
Правоохранители также установили, что за это время аптека успела продать лекарств более чем на 83 миллиона рублей.
29-летний гендиректор аптеки задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- В качестве меры процессуального воздействия избрано обязательство о явке к следователю по требованию , - сообщил "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU