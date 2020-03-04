В «Сочи Парке» Змей Горыныч снова ждет гостей

4 Март 2020 2020-03-04T12:53:14+03:00

В предстоящие праздничные выходные вновь можно кататься на экстремальной американской горке!

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С 7 по 9 марта в «Сочи Парке» будет работать экстремальная американская горка «Змей Горыныч». Обычно в прогулочные дни, которые продолжатся до 19 марта, аттракцион отдыхает, но по случаю праздничных выходных дети и взрослые снова прокатятся на самой длинной и быстрой в России горке.

Как обычно, в прогулочные дни активны аттракционы детского уголка, включая новый паровозик «Экспресс Улиточка», семейный «Шаролет» и «Карусель сказок», по расписанию пройдут шоу в дельфинарии, полеты птиц в совариуме и мастер-классы в королевстве Леденцово.

С 6 марта «Сочи Парк» открыт с 11:00 до 20:00. Подробный график работы «Сочи Парка», аттракционов «Колесо времени» и «Богатырские гонки», а также детского комплекса «Страна Медведия» на sochipark.ru

После праздничных выходных «Сочи Парк» возвращается к прогулочным дням, а 20 марта начинает новый сезон и работу в полном режиме!