Анна Минькова: Мы хотим, чтобы люди максимально использовали полагающиеся им льготы

4 Март 2020 2020-03-04T13:17:23+03:00

Краснодарский край один из немногих субъектов в стране смог не только сохранить имеющиеся региональные социальные выплаты, но и ввести новые

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О мерах поддержки различных категорий граждан КП-Кубань рассказала вице-губернатор края.

Поддержка семей, материнства и детства является одним из приоритетов в социальной политике Краснодарского края. Наш регион – лидер по количеству выданных ипотечных займов для семей с двумя и более детьми. Напомним, они могут получить ипотеку под 6%. Таких семей в регионе более полутора тысяч.

– Мы заинтересованы в том, чтобы люди максимально использовали полагающиеся им льготы. В том числе молодые семьи. Сегодня существует множество федеральных мер поддержки, по поручению президента вводятся новые – выплаты на первого ребенка, увеличивается материнский капитал, упрощаются условия его получения. В крае мы сохранили и каждый год индексируем региональный материнский и ежемесячное пособие на третьего ребенка, – рассказала «КП»-Кубань» вице-губернатор Анна Минькова.

По словам заместителя главы региона, сегодня региональный маткапитал составляет 129 тысяч рублей. Он направляется на рождение третьего и последующих детей. Деньги можно направить, в том числе, на улучшение жилищных условий и газификацию.

В регионе предусмотрены льготы на питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей, бесплатно оно для детей с ограниченными возможностями здоровья. А с 1 сентября по поручению Президента РФ бесплатным питанием будут обеспечены все ученики начальных классов.

Кроме того, в этом году в регионе стартовал проект по профессиональному обучению женщин с маленькими детьми. Обучение могут пройти женщины в декретном отпуске, то есть трудоустроенные, а также безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста, которые обратились в центры занятости. Второй категории женщин во время обучения выплачивается стипендия в размере 12 130 рублей в месяц.

Кроме того, многодетные семьи могут претендовать на льготы при оплате жилья и коммунальных услуг, учащиеся дети из многодетных семей имеют право на льготный проезд в городском транспорте, а дети до 6 лет – на бесплатные лекарства по рецепту врача.

ИСТОЧНИК KP.RU