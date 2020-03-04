В Сочи накрыли подпольную типографию по изготовлению фальшивых удостоверений силовиков
Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи пресечена деятельность подпольной типографии по изготовлению поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.
Мошенники наладили массовое "производство" удостоверений ФСБ, МВД, прокуратуры и судебной системы.
- В результате проведенных оперативных мероприятий был установлен и задержан организатор указанной противоправной деятельности. В ходе проведенных обысков были изъяты многочисленные бланки поддельных удостоверений, специальные средства для их изготовления, а также оборудование обеспечивающие работу типографии. Сбыт поддельных документов осуществлялся в интернете, - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по краю.
По данным ведомства, пресечение работы подпольной типографии позволило не допустить попадание поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов к криминальным лицам и членам религиозных и экстремистских организаций.
В настоящее время по данному факту в УВД Сочи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 КУ РФ, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU