В Сочи накрыли подпольную типографию по изготовлению фальшивых удостоверений силовиков

4 Март 2020 2020-03-04T13:27:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи пресечена деятельность подпольной типографии по изготовлению поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

Мошенники наладили массовое "производство" удостоверений ФСБ, МВД, прокуратуры и судебной системы.

- В результате проведенных оперативных мероприятий был установлен и задержан организатор указанной противоправной деятельности. В ходе проведенных обысков были изъяты многочисленные бланки поддельных удостоверений, специальные средства для их изготовления, а также оборудование обеспечивающие работу типографии. Сбыт поддельных документов осуществлялся в интернете, - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по краю.

По данным ведомства, пресечение работы подпольной типографии позволило не допустить попадание поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов к криминальным лицам и членам религиозных и экстремистских организаций.

В настоящее время по данному факту в УВД Сочи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 КУ РФ, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU