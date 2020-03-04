В Краснодаре в районе ТРЦ «Галерея» перенесут остановку

4 Март 2020 2020-03-04T13:54:02+03:00

Остановку, которая находится на углу второй очереди ТЦ, перенесут на пересечение улиц Северной и Красной.

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Жителей кубанской столицы ждут изменения. Коснутся и автомобилистов, и пешеходов. В районе ТРЦ «Галерея» перенесут остановку общественного транспорта. По словам мэрии города, это позволит упорядочить движение автобусов и троллейбусов по улице Северной.

- Здесь курсируют 26 маршрутов, - сказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин. - Важно, чтобы общественный транспорт на этом участке работал эффективно, не создавая заторы в районе остановочного пункта.

Остановку сдвинут на пару сотен метров. Автобусы и троллейбусы теперь будут останавливаться не на углу второй очереди ТЦ, а на пересечении улиц Северной и Красной. Здесь на «островке безопасности» поставят остановочный пункт, а заездной карман обустроят за счет выделенной полосы. Работы стартуют 9 марта и завершатся через 2 недели — 23-го числа.

Кроме того, в районе торгового комплекса установят делиниаторы.

- Они появятся по крайней правой полосе напротив «Галереи Краснодар» на участке от Красной до Рашпилевской (с разрывом на въезде-выезде с плоскостной парковки), - добавили в администрации Краснодара.

Делиниаторы, по словам Артема Доронина, ликвидируют несанкционированную парковку авто, мешающих движению, а также исключат возможность высаживать пассажиров общественного транспорта на второй полосе.

Водителей просят быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU