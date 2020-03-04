Сборная России по регби 7 марта проведет матч чемпионата Европы против Румынии на стадионе «Кубань»
Стадион «Кубань» в Краснодаре примет матч чемпионата Европы по регби. Сборная России встретится с командой Румынии 7 марта. Матч начнется в 14:00. Стоимость билетов – 200 рублей.
Чемпионат Европы по регби – ежегодный турнир лучших команд континента. В этом году трофей разыгрывают между собой Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния.
После трех матчей из пяти у нашей команды пока только одна победа – над командой Португалии, в других играх сильнее были испанцы и бельгийцы. Единоличный лидер чемпионата сборная Грузии, выигравшая все свои матчи.
- Сборная Румынии является одной из сильнейших в Европе: команда восемь раз отбиралась на Кубок мира по регби, пропустив только турнир 2019 года, когда путевку на Кубок мира в Японию получила сборная России, - сообщают в Федерации регби России.
Сборные России и Румынии с 1992 года провели между собой 24 игры, из которых россияне выиграли шесть, еще один матч закончился вничью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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