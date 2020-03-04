Житель Сочи избил мать и выбросил ее с четвертого этажа

4 Март 2020 2020-03-04T14:30:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в сочинском поселке Дагомыс. Вечером мать и сын ужинали на кухне и вдруг поссорились из-за пустяка. 32-летний мужчина стал избивать мать ногами и руками. А потом схватил 55-летнюю женщину и вытолкнул из окна. Кухня находилась на четвертом этаже.

Женщина получила многочисленные травмы. Когда ее доставили в больницу, врачи ужаснулись. В диагнозе: три черепно-мозговые травмы, в четырех местах поврежден позвоночник, сломаны шесть ребер и обе руки. Женщина скончалась, не приходя в сознание.

- Сын вначале сообщил, что мать сама выпрыгнула из окна, но потом явился с повинной, - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах.

В данный момент мужчина задержан, ранее он был судим по ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU