2020-03-04T14:44:59+03:00
Общество

Трое кубанцев вышли в финал конкурса «Лидеры России 2020»

Они стали лучшими по специализации «Здравоохранение»
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации края.Фото: администрации края.
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Стали известна имена финалистов конкурса «Лидеры России 2020». По итогам испытаний из 237 конкурсантов отобрали сотню лучших. В их числе сочинец Сергей Гайдук, краснодарец Антон Марухин и Арсен Некрасов, представляющий сочинский «Центр «Омега».

Как рассказали организаторы, 1 и 2 марта проходили оценочные мероприятия. А 3-го числа состоялись встречи с экспертами, стратегические сессии и дискуссии.

– После прохождения итоговых испытаний 30 человек станут победителями в этой специализации, – сказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров. - Из них десять – отправятся в суперфинал конкурса.

Особенностью состязаний в этом году стало проведение помимо основного потока трех спецнаправлений: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии».

- По специализации «Здравоохранение» более 9 700 человек подали заявки, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Полуфиналистов определили после дистанционного этапа и контрольного тестирования.

Финалисты и победители по этой специализации получат возможность занять высокие должности в системе Минздрава РФ.

Напомним, суперфинал «Лидеров России» пройдет в конце марта в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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