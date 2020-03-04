Охранник супермаркета в Сочи отправил посетителя в нокаут

4 Март 2020 2020-03-04T14:38:26+03:00

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4 марта в одном из продуктовых магазинов крупной торговой сети на улице Пластунской в Сочи охранник заподозрил посетителя в краже товара.

Свои подозрения он подкрепил весомыми аргументами, нанеся покупателю несколько ударов, из-за чего молодой человек, по словам очевидцев инцидента, потерял сознание. Затем уже сам охранник, видя последствия своих действий, стал пытаться привести посетителя в чувство.

Фото произошедшего размещено в соцсетях. Комментаторы разделились во мнениях относительно поведения охранника - одна часть из них полагает, что он очевидно превысил свои полномочия.

Другие задаются вопросом, как без применения силы охране удастся выполнять свои обязанности по предотвращению воровства в супермаркетах.

ИСТОЧНИК KP.RU