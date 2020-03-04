2020-03-04T14:38:26+03:00
Общество

Охранник супермаркета в Сочи отправил посетителя в нокаут

Покупателя заподозрили в краже товаров
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Драка в магазине в Сочи. Фото ВК "ЧП Сочи"Драка в магазине в Сочи. Фото ВК "ЧП Сочи"
Изменить размер текста:

4 марта в одном из продуктовых магазинов крупной торговой сети на улице Пластунской в Сочи охранник заподозрил посетителя в краже товара.

Свои подозрения он подкрепил весомыми аргументами, нанеся покупателю несколько ударов, из-за чего молодой человек, по словам очевидцев инцидента, потерял сознание. Затем уже сам охранник, видя последствия своих действий, стал пытаться привести посетителя в чувство.

Фото произошедшего размещено в соцсетях. Комментаторы разделились во мнениях относительно поведения охранника - одна часть из них полагает, что он очевидно превысил свои полномочия.

Другие задаются вопросом, как без применения силы охране удастся выполнять свои обязанности по предотвращению воровства в супермаркетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи звезды кино прыгнули с самой высокой в России банджи-площадки
Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартует программа «Профильные техноотряды: проектирование будущего»
На Кубани проводится проверка по факту гибели мужчины под поездом
В Сочи зимний сезон продлится до середины апреля
Трое кубанцев вышли в финал конкурса «Лидеры России 2020»
Охранник супермаркета в Сочи отправил посетителя в нокаут
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Житель Сочи избил мать и выбросил ее с четвертого этажа
Сборная России по регби 7 марта проведет матч чемпионата Европы против Румынии на стадионе «Кубань»
В Краснодаре в районе ТРЦ «Галерея» перенесут остановку
В Сочи накрыли подпольную типографию по изготовлению фальшивых удостоверений силовиков
В Анапе завершили расследование уголовного дела об избиении работницы тира
Анна Минькова: Мы хотим, чтобы люди максимально использовали полагающиеся им льготы
В «Сочи Парке» Змей Горыныч снова ждет гостей
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
Аптека в Сочи торговала лекарствами без лицензии почти целый год
В Лабинске у банковских должников арестовали автомобили
В Сочи пожар на рынке полностью локализован
За последние 10 лет в Сочи выдано разрешений на строительство 4,5 миллионов квадратных метров жилья
Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
В Сочи судебные приставы закрыли кондитерский цех
В Краснодаре в музее Коваленко 8 марта пройдет бесплатная экскурсия
В Краснодаре завершается фестиваль ГТО среди семейных команд