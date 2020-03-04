На Кубани проводится проверка по факту гибели мужчины под поездом
Трагедия произошла утром в среду, 4 марта. В 10:45 на 1501-м километре станции «Каневская» под грузовой поезд попал местный житель. По словам очевидцев, мужчина хотел перебежать железнодорожные пути прямо перед проходящим поездом и сэкономить время.
Машинист, увидев человека, экстренное затормозил, но из-за небольшого расстояния трагедии избежать не удалось.
- На данный момент идет доследственная проверка по факту гибели 50-летнего мужчины, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан. - Следователь проводит осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре под колесами пассажирского поезда погибла девушка в наушниках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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