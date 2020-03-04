Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартует программа «Профильные техноотряды: проектирование будущего»

4 Март 2020 2020-03-04T15:19:51+03:00

В программе участвуют 100 мальчишек и девчонок от 12 до 16 лет из разных регионов России

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Юные строители и инженеры приехали в «Орлёнок», чтобы приобрести определённые навыки в различных отраслях строительства, моделирования, дизайна и проектной деятельности.

Под руководством специалистов ребята пройдут обучение по 6 компетенциям: «Информационное моделирование зданий», «Дизайн интерьера», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Малярные и декоративные работы» и «Промышленный дизайн».

В течение смены мальчишки и девчонки научатся создавать 3D-модель зданий и сооружений, проектировать систему электроснабжения, готовить всю необходимую документацию, составлять смету и строительные планы, а также изучат специфику малярных работ, попробуют себя в роли дизайнера.

В числе спикеров смены: Алексей Тымчиков, заместитель генерального директора –– технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Анна Узалукова, руководитель проекта WorldSkills Russia Juniors; Игорь Артемьев, директор ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»; Екатерина Репкина, руководитель отдела подготовки кадров АО «Р-Фарм»; Андрей Яковенко, директор по биотехнологическим проектам АО «Р-Фарм»; Виталий Полубабкин, заместитель международного эксперта по юниорам по компетенции «Промышленная робототехника»; Анастасия Кожепенько, заместитель директора ГБПОУ «26 КАДР».

В завершении обучения ребята защитят собственные инженерные и научно-исследовательские проекты, а также сдадут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia с получением Skills Passport.

Организаторами программы выступают: ВДЦ «Орлёнок», Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), ГБПОУ г. Москвы «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26», Госкорпорация «Роскосмос», Компания «Autodesk», Профессиональное образовательное частное учреждение «Колледж МИРБИС-Москва», Группа компаний IEK.

ИСТОЧНИК KP.RU