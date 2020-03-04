В Сочи звезды кино прыгнули с самой высокой в России банджи-площадки

4 Март 2020 2020-03-04T15:56:22+03:00

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В Сочи актёры Павел Деревянко и Артём Ткаченко прыгнули с банджи в Скайпарке. Это было сделано ради съемок в новом проекте «КорешФактор». По сценарию, таким образом звезд кино проверил «на прочность» ведущий шоу. Выход нового проекта запланирован на осень на одном из онлайн-ресурсов.

- Несмотря на то, что актёры впервые прыгали с банджи, их не испугала высота и свободное падение, - сообщили в пресс-службе Скайпарка.

Ткаченко после прыжка еще полетал на самых высоких в мире качелях SochiSwing. Он признался, что было «страшно, но классно».

ИСТОЧНИК KP.RU