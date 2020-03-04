В Сочи бухгалтер похитила со счета компании 800 тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T16:38:20+03:00

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В Сочи в полицию обратился директор одной из частных компаний с заявлением о краже с расчетного счета 800 тысяч рублей. Деньги пропадали в течение полугода.

Под подозрение попала бухгалтер ООО, 59-летняя женщина, без криминального прошлого.

- В ходе проверки выяснилось, что деньги она снимала по просьбе своего сына, - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU