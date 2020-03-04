2020-03-04T16:51:14+03:00
Происшествия

В Темрюке осудят мужчину, которого обвиняют в загрязнении земли нефтепродуктами

Ущерб составил более 89 миллионов рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯНФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего бизнесмена. Его обвиняют в загрязнении земельного участка нефтепродуктами и жирами (ч.2 ст.247 УК РФ).

Как установили следователи, в 2015 году обвиняемый приобрел участок на улице Гаражной в поселке Прогресс. Там он стал оказывать услуги по мойке автоцистерн большегрузов.

- Мужчине было известно о том, что в результате деятельности автомоечного комплекса образовывается жидкие отходы IV класса опасности, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Однако предприниматель не предпринял мер к сбору и утилизации данных опасных отходов, что привело к неоднократному их разливу.

Более того, как сообщают в ведомстве, мужчина сливал отходы на поверхность почвы в водоохраной зоне лимана Цокур. Там он обустроил траншею, ведущую за пределы его участка.

- В результате произошло загрязнение нефтепродуктами почвы на земельных участках площадью более 57 тысяч квадратных метров, - добавляют в краевом Следкоме. - Размер причиненного ущерба составил более 89 миллионов рублей.

Данный факт выявили Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. А следствие собрало достаточную доказательственную базу. Сейчас материалы передали в суд. Предпринимателю грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо тюремное заключение на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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