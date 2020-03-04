На Кубани полицейские отговорили девушку от попытки самоубийства

4 Март 2020 2020-03-04T17:01:55+03:00

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Все произошло в Абинском районе. В тот день улицы патрулировали сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД по Абинскому району старший лейтенант полиции Павел Гаев и его напарник, лейтенант полиции Александр Шугай. В какой-то момент к ним подбежали местные жители, которые попросили помочь.

Неравнодушные прохожие указали на девушку, что шла в сторону моста через реку Абин. По их словам, она собирается прыгнуть вниз.

Госавтоинспекторы подъехали к незнакомке и стали интересоваться, как ее зовут и куда она направляется.

- Девушка ответила полицейским, что идет домой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Но все же стражи правопорядка решили убедиться в ее безопасности и сопроводить ее дома.

Как оказалось, не зря. Дойдя до середины моста, девушка резко подбежала к ограждению, попыталась забраться на парапет. Но вовремя подбежавшие правоохранители отговорили ее от необдуманного поступка. Стражи порядка отвели ее от моста и попытались успокоить. Затем ее передали прибывшей на вызов бригаде медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU