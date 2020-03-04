2020-03-04T17:17:49+03:00
Здоровье

В Краснодаре хирурги спасли руку строителю, которую под давлением пронзила струя краски

Мужчина выписался из больницы через три недели после травмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
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В Краснодарскую краевую клиническую больницу госпитализировали 37-летнего строителя. Сам он приехал из соседнего государства на заработки. Устроился на один из объектов, где с ним и произошла беда.

- Мужчина поступил с редкой травмой руки, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Краснодарского края. - Его правую ладонь повредила струя жидкой краски под давлением.

В кисть попало около 400 граммов красящего вещества, из-за чего она сильно распухла. Пациенту грозила ампутация руки, но врачам-травматологам удалось ее спасти.

-. В течение первых двух операций хирурги кропотливо убирали всю краску из фасциальных футляров, - говорят в кубанском минздраве. - А чтобы полностью удалить токсины они использовали вакуум-терапию – технологию лечения ран отрицательным давлением.

Вскоре воспаление стало спадать. После чего врачи провели еще две пластических операции, используя микрохирургическую технику. Они закрыли дефект кисти трансплантатом, который был взят с предплечья больного.

- Все хирургические этапы прошли успешно, - сказали «КП» - Кубань» в больнице. - Мужчина выписался из больницы через три недели после травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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