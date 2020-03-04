«Россети Кубань» инвестирует в ремонт энергообъектов краснодарского энергорайона 223 млн рублей

4 Март 2020 2020-03-04T17:20:41+03:00

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Речь идет о территории Краснодара, его пригорода, Динского, Северского, Горячеключевского районов края, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи.

В рамках ремонтной программы в 2020 году специалисты отремонтируют более тысячи километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменят 720 опор, 160 км провода, проведут капитальный ремонт 430 единиц оборудования крупных питающих центров. Кроме того, энергетики расчистят 63 гектара охранной зоны воздушных ЛЭП для предотвращения нарушений в работе электросетей.

Ремонты запланированы, в частности, на таких крупных питающих центрах краевой столицы и его пригорода, как подстанции 35 кВ «Хутор Ленина», «КНИИСХ», «Старомышастовская», «Понежукай», подстанции 110 кВ «Почтовая», «Ильская», «Кислородный завод», «ВНИИРис», «Афипская» и др.

Обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства проводится в соответствии с планом, графики ремонтных работ составляются на основе ежегодного анализа технического состояния объектов, выполненного с учетом результатов технического освидетельствования и диагностики, а также особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет.

Особое внимание энергетики уделяют формированию аварийного запаса оборудования и материалов, проведению тренировок и командно-штабных учений, чтобы в случае технологических нарушений в кратчайшие сроки организовать проведение аварийно-восстановительных рабoт.

Напомним, своевременный ремонт энергооборудования и нормативное состояние трасс линий электропередачи - это важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.

Для информирования населения работает бесплатная горячая линия с единым номером 8-800-100-15-52.

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети».